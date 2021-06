Paula Gomes Freire é a nova líder da sociedade de advogados VdA

Paula Gomes Freire vai assumir a liderança da sociedade de advogados Vieira de Almeida e Associados (VdA), uma das firmas de topo do mercado português de serviços jurídicos. Substitui no cargo de ‘managing partner’ o seu sócio João Vieira de Almeida, que permanecerá na estrutura dirigente do escritório como ‘senior partner’. Os novos cargos serão assumidos em fevereiro de 2022.A advogada e sócia da VdA , que já integrava a estrutura dirigente da firma, irá presidir à comissão executiva e liderar a gestão operacional da sociedade. Já João Vieira de Almeida irá assumir a presidência do conselho de administração.Estas alterações são justificadas pela sociedade em comunicado como fruto da atual dimensão e complexidade do trabalho desenvolvido. Refira-se que a firma fundada por Vasco Vieira de Almeida conta hoje com uma equipa de cerca de 450 pessoas e está presente, além de Portugal, noutras 11 jurisdições."Temos uma visão clara sobre os desafios dos nossos clientes e as exigências do mercado, mas também sobre a importância das nossas pessoas e da afirmação da equipa. Queremos dar continuidade a essa visão, com a ambição de a potenciar, e esse será o meu principal papel", afirma Paula Gomes Freire, sobre a nova tarefa que a espera.Já João Vieira de Almeida explica que "este é um processo de sucessão natural, alinhado com uma visão sobre a sustentabilidade e continuidade do projeto, por uma pessoa que reúne as qualidades certas para um papel de enorme exigência".Desde há vários anos que João Vieira de Almeida admitia deixar as funções executivas e de gestão da sociedade. Passa a pasta a Paula Gomes Freire, que tem desenvolvido a sua atividade profissional na área de direito bancário & financeiro ao longo dos últimos 25 anos, em fevereiro de 2022.