A não aprovação da proposta de Orçamento para 2024 coloca em causa um conjunto de medidas com impacto no bolso das famílias, como o desagravamento do IRS ou o aumento do abono de família. Também permite que avance o fim do regime dos residentes não habituais ou o aumento do IUC.

