Na sequência da reação de Quaresma, André Ventura, que é também comentador desportivo enquanto adepto benfiquista, considerou inaceitável a vinda de um futebolista à praça pública para comentar propostas políticas. Recorde-se que Ventura faltou a um debate da campanha para as últimas legislativas para participar num debate sobre futebol - segundo tal premissa, um político poderia falar de futebol mas um futebolista não deveria falar de política."O Chega não só tem opiniões repugnantes como André Ventura tem a cobardia de querer calar quem lhe faz frente. Lutarei pelo seu direito a ter opiniões sobre o futebol, embora também vá lutar para acabar com a pouca vergonha de [Ventura] receber vários salários para além do de deputado. As suas ideias racistas vão parar ao caixote do lixo de onde nunca deviam ter saído", declarou a líder do Bloco.Já perto do final do debate, André Ventura respondeu ao ataque de Catarina Martins: "As nossas ideias nunca serão tão repugnantes como menores com marijuana ou humilhar as forças de segurança sempre que acontece alguma coisa. Os meus vencimentos nunca serão de alojamento local, nem serão de moradas fictícias no Parlamento pode ter a certeza disso", disse numa alusão à exploração de um turismo rural de Catarina Martins no distrito da Guarda.Ventura desafiou ainda a líder do Bloco a "olhar para as sondagens" de modo a perceber que "mais rápido a sua bancada irá para o caixote do lixo do que o Chega".Depois seria ainda a vez de António Costa abordar a polémica, com o primeiro-ministro a colocar-se ao lado de Quaresma. "Teve a resposta à altura de um grande campeão nacional e jogador da nossa seleção. De facto é ter muito mau perder quando, depois de levar um baile do Quaresma, a única resposta que teve foi dizer que enquanto jogador da seleção nacional [Quaresma] só tinha direito a estar calado".