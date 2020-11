José Mendes sai de secretário de Estado do Planeamento e entra Ricardo Pinheiro

O secretário de Estado do Planeamento José Mendes abandona o Governo a seu pedido, sendo substituído pelo deputados socialista e antigo autarca de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, indica uma nota divulgada pelo site da Presidência da República.





"O Presidente da República aceitou a proposta do primeiro-ministro de exoneração, a seu pedido, de José Fernandes Gomes Mendes, como secretário de Estado do Planeamento, e a nomeação, para o mesmo cargo, de Ricardo Miguel Furtado Pinheiro", refere o documento.





O novo secretário de Estado tomará posse ainda esta sexta-feira, pelas 20:30.