Reformas antecipadas: 52 anos de carreira e um corte de 14%

Apesar de ter prometido acabar com o factor de sustentabilidade, há pensionistas com longas carreiras que continuam a reformar-se com este corte. Tudo porque apanhar o corte é melhor do que perder a bonificação. Deixamos-lhe um caso concreto de um pensionista.