Saiba quais as marcas automóveis mais vendidas em Portugal este ano

1.º Renault 7.915 unidades

A marca francesa mantém a liderança do mercado mas viu as vendas encolherem 56,3%. 2.º Peugeot 7.068 unidades

A "marca do leão" sofreu uma quebra de 48,4% mas encurtou a distância para a rival Renault. 3.º Mercedes-Benz 6.187 unidades

A marca alemã é a mais resiliente do Top 20 tendo registado uma descida de 28,5% nas vendas. 4.º BMW 4.620 unidades

A marca da Baviera subiu do sexto ao quarto lugar apesar da queda de 39,2% nas vendas. 5.º Citroën 3.821 unidades

A Citroën caiu do pódio para a quinta posição após sofrer uma quebra de 56,9%. 6.º Nissan 3.725 unidades

A marca nipónica viu as vendas recuarem 36% mas subiu do nono para o sexto posto. 7.º Seat 3.319 unidades

As vendas da Seat sofreram uma quebra de 46,9%. 8.º Toyota 3.013 unidades

Apesar da queda de 45,1%, a Toyota subiu de 11.ª para oitava marca mais vendida. 9.º Ford 2.867 unidades

A Ford fechou o semestre com um recuo de 44,9% nas vendas. 10.º Volkswagen 2.863 unidades

A Volkswagen registou uma descida de 48,2% nas vendas mas manteve o décimo lugar. 11.º Opel 2.538 unidades

A marca do grupo PSA viu as vendas caírem 64,6% e saiu do Top 10. 12.º Fiat 2.366 unidades

A marca italiana viu as vendas afundarem 73% até junho. 13.º Hyundai 2.316 unidades

A Hyundai registou um decréscimo de 32,6% no volume de vendas. 14.º Dacia 2.182 unidades

A Dacia sofreu uma queda de 34,4% nas vendas. 15.º Volvo 1.614 unidades

A marca sueca registou um decréscimo de 43,2% nas vendas. 16.º Kia 1.504 unidades

A Kia encerrou o semestre com as vendas a cederem 49,5%. 17.º Audi 1.161 unidades

A Audi viu as vendas caírem 37,9%. 18.º Mitsubishi 923 unidades

A Mitsubishi sofreu uma quebra de 53,8% e ficou abaixo dos mil veículos vendidos. 19.º Mini 843 unidades

As vendas da Mini registaram uma descida de 42,7%. 20.º Tesla 724 unidades

A Tesla sofreu uma quebra de 36,7% mas entrou para o Top 20 e superou os 1% de quota de mercado.

Contudo, nem todas as marcas foram afetadas de igual forma, tendo os fabricantes franceses e a Fiat sido, entre as marcas com maior volume de vendas, sofrido quebras bastante superiores do que, por exemplo, as construtoras alemãs. Nalguns casos, o peso do rent-a-car no volume de vendas das marcas determinou recuos mais acentuados nas vendas, uma vez que este segmento, que pesa cerca de 28% nas vendas totais, paralisou quase por completo.



Peugeot encurta fosso para crónica líder Renault

A Renault, líder em Portugal há duas décadas, sofreu uma queda de 56,3%, o que corresponde a menos 10.179 unidades vendidas, e viu a quota de mercado baixar de 14,1% para 12,2%.



A também francesa Peugeot registou igualmente uma descida pronunciada nas vendas (48,4%), tendo as entregas diminuído em 6.628 veículos. Mas, a distância para a Renault passou a ser de apenas 847 viaturas e a quota de mercado aumentou de 10,6% para 10,9%.



Um em cada 10 carros vendidos foi um Mercedes

A Mercedes-Benz foi, entre as marcas com maior volume de vendas, a que melhor resistiu ao impacto da pandemia. A fabricante germânica terminou a primeira metade do ano com uma queda homóloga de 28,5%, ou menos 2.466 unidades, ultrapassando a Fiat e Citroën para alcançar o terceiro lugar.



A quota de mercado da marca alemã cresceu de 6,7% para 9,5%, o que significa que entre janeiro e junho, quase um em cada 10 carros vendidos em Portugal foi um Mercedes.



A também germânica BMW registou igualmente uma quebra inferior à da maioria das rivais. As vendas cederam 39,2%, o equivalente a 2.978 veículos, o que lhe permitiu ascender da sexta à quarta posição, com uma fatia de mercado de 7,1% (5,9% no primeiro semestre de 2019).



Citroën, Opel e Fiat mais castigadas

A Citroën sofreu um decréscimo de 56,9% nas vendas, o que traduz uma redução de 5.040 unidades, e baixou do terceiro para o quinto lugar no "ranking".



Também a Opel, igualmente do Grupo PSA, liderado por Carlos Tavares, foi particularmente penalizada: as vendas caíram 64,6%. Isto significa que a marca alemã vendeu menos 4.628 veículos, ou cerca de menos 25 automóveis por dia. Este desempenho atirou a Opel da sétima para a 11.ª posição.



Mas coube à Fiat protagonizar a pior queda: 73%. A marca italiana vendeu menos 6.396 carros face aos números do primeiro semestre de 2019 e, assim, baixou do quarto para o 12.º lugar.



Tesla com um em cada 100 carros vendidos em Portugal

A Tesla manteve a liderança nos automóveis 100% elétricos mas sofreu uma quebra de 36,7% nas vendas, o equivalente a menos 419 carros vendidos.



A fabricante liderada por Elon Musk e que recentemente se tornou a construtora automóvel com maior capitalização bolsista do mundo conseguiu, no entanto, reforçar a sua penetração no mercado português.



Contas feitas, a Tesla passou de uma quota de mercado de 0,9% para 1,1%, o que significa que um em cada 100 carros vendidos entre janeiro e junho foi um Tesla.

No primeiro semestre deste ano foram vendidos 64.848 automóveis ligeiros de passageiros em Portugal, pouco mais de metade do que os 128.595 alcançados em igual período de 2019 e o pior registo desde a segunda metade de 2013. Bastariam, aliás, as vendas das seis principais marcas no primeiro semestre do ano passado - Renault, Peugeot, Citroën, Fiat, Mercedes e BMW - para superar o total do mercado este ano.A queda de 49,6% no segmento com maior peso no mercado português deve-se quase exclusivamente ao impacto da pandemia da covid-19 e das medidas adotadas para tentar conter a propagação do novo coronavírus, incluindo o encerramento dos concessionário entre meados de março e 4 de maio.