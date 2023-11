15 anos após a nacionalização

Em 2008 a queda de um pequeno banco acabaria por tornar-se o primeiro grande escândalo financeiro do país. O Banco Português de Negócios foi nacionalizado em Novembro, depois de meses de suspeitas sobre dificuldades. No centro da polémica esteve um nome: José Oliveira e Costa, o presidente da instituição que tinha estado no primeiro governo de maioria absoluta de Cavaco Silva enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais. Esta é a história do processo que culminou no anúncio de Teixeira dos Santos e que envolve crime, teias de influências, acusações de falhas de supervisão e uma fatura de 6 mil milhões de euros para as contas públicas.