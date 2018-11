Berardo tem crédito de alto risco na Caixa de 280 milhões

O empréstimo de 280 milhões de euros contraído pelo grupo económico de Joe Berardo à Caixa Geral de Depósitos, em 2007, é um dos créditos considerados de alto risco na auditoria forense pedida pelo Governo à gestão do banco entre 2000 e 2015, segundo revela esta segunda-feira o Correio da Manhã.





O crédito de 2007 destinou-se a financiar a compra de acções do BCP. De acordo com o jornal, os responsáveis da CGD – que era presidida por Carlos Santos Ferreira – não terão avaliado o risco com rigor, nem exigido as garantias adequadas ao pagamento do crédito.





Num momento inicial, a Caixa terá ficado apenas com as acções do BCP como garantia. Mais tarde, já na presidência de Faria de Oliveira, Berardo terá dado uma parte da colecção de arte moderna como garantia.