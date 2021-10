Secil vende unidade fabricante de telhas de cimento com 50 anos de história

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O BMI, descrito como "maior fabricante de componentes para coberturas planas e inclinadas e impermeabilizações da Europa", anunciou esta terça-feira ter concluído a aquisição de 100% da Argibetão ao grupo industrial português Secil. O valor do negócio não foi revelado.





A integração da Argibetão acontece de forma "imediata", dado que a linha de telhas de cimento "já faz parte da oferta atual do BMI em soluções para coberturas inclinadas", grupo que tem mais de 60 fábricas em todo o mundo dedicadas a essa fileira.





Neste sentido, a compra da Argibetão vem antes "reforçar a posição de liderança [do BMI] no mercado ibérico de soluções para coberturas inclinadas e, mais especificamente, no mercado de telhas de cimento em Portugal e Espanha", explica, em comunicado, o BMI Portugal, que integra o grupo BMI, criado em 2017 na sequência da fusão dos grupos Braas Monier e Icopal.

"Esta aquisição é mais um passo na estratégia do BMI de oferecer as melhores soluções para coberturas, através da aquisição de empresas que proporcionem valor a longo prazo para os nossos clientes", afirmou o diretor executivo da BMI para o sul da Europa, Carlos Hernández, citado na mesma nota enviada às redações.





Descrita como "líder no mercado em Portugal" e "um fornecedor destacado no mercado ibérico", a Argibetão iniciou atividade em 1971.