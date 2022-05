Benfica eleva emissão de 40 para 60 milhões de euros

Leia Também Dos processos à Champions, estes são os riscos do SLB

A SAD do Benfica elevou o montante da emissão de obrigações com maturidade a três anos que decorre até à próxima sexta-feira dos 40 milhões de euros iniciais para 60 milhões de euros, anunciou esta segunda-feira a sociedade anónima desportiva (SAD) das "águias".Caso seja integralmente subscrita, a atual oferta, que decorre desde 16 de maio até 27 de maio, igualará a maior emissão obrigacionista da SAD "encarnada", em abril de 2017. Então, a taxa de juro oferecida foi de 4% ao ano. Nesta emissão a taxa de juro bruta fixa é de 4,6% ao ano.Em comunicado enviado à CMVM, a SAD do clube da Luz informa da adenda ao prospeto elevando o número de títulos a emitir, com um valor unitário de cinco euros, de oito milhões para 12 milhões.A maior emissão de sempre por parte de uma SAD em Portugal continuará, portanto, a pertencer à FC Porto SAD, que em maio do ano passado colocou 64,8 milhões de euros numa oferta em que disponibilizou - após duplicar o montante inicial - 70 milhões de euros em obrigações a dois anos e meio com uma taxa de juro bruta de 4,75%.