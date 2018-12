Pedro Simões

O Sporting foi multado em 50.000 euros pela Comissão de Controlo Financeiro de Clubes da UEFA, por incumprimento das regras do 'fair play' financeiro, anunciou esta sexta-feira, 21 de Dezembro, a entidade que regula o futebol europeu, em comunicado.De acordo com a nota divulgada pela UEFA, o clube lisboeta foi multado "por efectuar pagamentos de dívidas em atraso após os prazos previstos nos regulamentos".Além do Sporting, a UEFA aplicou multas de 100.000 euros ao Vardar, da Macedónia, e ao Levski Sófia, da Bulgária, também por incumprimento do 'fair play' financeiro.A UEFA revelou que aqueles dois clubes incorrem numa suspensão da próxima prova europeia para a qual se qualifiquem, até 2021, caso não liquidem, em Janeiro e Fevereiro de 2019, dívidas que deveriam ter sido pagas em Setembro deste ano.