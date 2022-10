Fosun vende 11 mil milhões mas fica no BCP

Pressionada pela dívida de 36 mil milhões de euros, e com o “rating” a afundar cada vez mais, a Fosun avança com um programa de venda de ativos. A gigante chinesa diz ao Negócios que as participações no Millennium BCP, Fidelidade, REN e Luz Saúde não estão em causa.

Fosun vende 11 mil milhões mas fica no BCP









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Fosun vende 11 mil milhões mas fica no BCP O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar