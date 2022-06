“Para certas empresas, o apoio no gás é uma gota de água”

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O apoio de 160 milhões de euros às indústrias intensivas em gás pode, nalguns casos, ser quase insignificante face aos custos crescentes das empresas com a energia, admite o presidente do IAPMEI em entrevista ao Negócios e Antena 1. Francisco Sá fala de uma negociação complicada com Bruxelas, e assegura que Portugal vai lutar por remover o principal problema da medida: o tecto máximo de 400 mil euros de subvenção por

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...