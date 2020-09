Têxtil seduz compradores que perderam feiras no estrangeiro

Cancelado, adiado, a funcionar a meio gás ou substituído por versões digitais. É este o panorama dominante no calendário internacional das feiras profissionais ligadas ao cluster da moda. Um vazio que a indústria portuguesa do têxtil e do vestuário se prepara para preencher com a realização do Modtíssimo, o único salão têxtil a ser realizado na Península Ibérica neste ano de pandemia.

