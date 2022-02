Centrais térmicas perdem valor e tiram lucro à EDP

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Foi mesmo no final do ano que a EDP pôs em marcha a operação que acabou por resultar numa quebra dos lucros de 2021. O resultado líquido da elétrica encolheu 18% face ao ano anterior para 657 milhões de euros . A principal causa foi o reconhecimento de “imparidades associadas ao portefólio de centrais térmicas no mercado ibérico”, indicou a elétrica em comunicado.





