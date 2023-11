"Erro interno" de empresa afunda preços da energia na Finlândia

"Estamos a trabalhar com outros envolvidos no mercado para resolver esta situação extrema", assegurou a Kinect.

Um "erro interno" na Kinect Energy, empresa energética subsidiária da norte-americana World Kinect, levou a uma queda acentuada dos preços da eletricidade na Finlândia.Em causa esteve uma falha no sistema da empresa. Na prática, a companhia vendeu quantidades elevadas de eletricidade para o dia 24 de novembro. O erro ocorreu no leilão, em que cada operador divulga a disponibilidade que tem para o dia seguinte e no qual é definido o preço."Simplificando, podemos dizer que venderam algo que não tinham e que os compradores pagaram por algo que não existe", explicou Pontus de Mare, responsável pela operação do sistema de energia da Svenska Kraftnat, em declarações à Bloomberg.No total, a Kinect vendeu em média 5.787 megawatts-hora (MWh), num país em que, segundo a Fignrid Oyj, que gere a rede elétrica finlandesa, o consumo total é de 11 mil megawatts.Isto levou a uma queda expressiva dos preços, com o valor a rondar uma média de -203 euros por megawatt-hora. A média habitual é de 35,28 euros, de acordo com a Nord Pool, que funciona como uma espécie de bolsa da energia, que permite ver como os preços estão a ser negociados. Os preços vão mesmo atingir os 500 euros negativos entre as 14:00 e as 24:00 de sexta-feira, indica a Nord Pool.