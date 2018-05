As negociações foram fechadas com a Gesfimo, a sociedade gestora do fundo Invesfundo IV, que detinha a propriedade. O acordo foi assinado em Dezembro de 2017, as o pedido de informação prévia só foi deferido pela Cãmara Municipal de Lisboa durante o corrente mês de Maio.







A imobiliária Vanguard Properties associou-se ao empresário Paulo Guilherme para um investimento de 18 milhões de euros que visa o desenvolvimento de um projecto residencial na Rua Tomás Ribeiro, em Lisboa, informou a imobiliária em comunicado.O edifício está nas mãos de uma equipa de projectistas da Sariva + Associados. A localização é central, próxima do El Corte Inglés e do Marquês de Pombal, e o complexo inclui um spa, piscina e dois pisos de estacionamento com um total de 50 lugares. Ao todo, são 24 os apartamentos que compõem o edifício.José Cardoso Botelho, da Vanguard Properties, avança a data na qual o empreendimento estará disponível: "Prevemos o lançament comercial do projeto durante o terceiro trimestre de 2018".