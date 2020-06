Investidores têm sete mil milhões para aplicar no imobiliário em Portugal

Dentro do imobiliário comercial, os escritórios e residências de estudantes mantêm-se como ativos atraentes, mas os maiores aumentos da procura registam-se na logística, residencial de rendimento e no setor da saúde. Estes são os setores onde a maioria dos inquiridos antecipa que a atividade ocupacional regresse dentro de três meses. Já nos restantes setores as previsões dos investidores são de uma retoma mais lenta, particularmente no retalho e na hotelaria.



A grande maioria dos inquiridos (83%) vaticina que o mercado de investimento retomará os níveis de atividade e de preços pré-covid-19 nos próximos 18 meses, estimando que a quebra nos preços será mais acentuada no retalho e hotelaria. Metade dos investidores, aliás, antecipa a recuperação do mercado de imobiliário comercial no prazo de seis meses.



E 87% dos investidores que responderam ao inquérito referem que estudaram oportunidades de investimento durante o período de confinamento.



Quanto às intenções de montantes a investir, 61% indica dispor de até 100 milhões de euros disponíveis, 22% referem 100 a 200 milhões, 10% colocam o intervalo entre os 200 e os 500 milhões de euros e 8% acima dos 500 milhões.



Já quanto à intenção de alienar ativos, 87% pretende vender até 100 milhões de euros, 8% entre 100 e 200 milhões e 5% entre 200 e 500 milhões de euros.



Quase metade (47%) dos inquiridos afirma não ter alterado a estratégia de investimento devido à pandemia, enquanto 31% indicam ter alterado o perfil de risco de investimento, e 22% referem que mudaram a estratégia em termos de classes de ativos pretendidos.