Taxa de esforço

Fine

Taxa variável, fixa e mista

Custos iniciais e periódicos

Euribor

Vendas associadas facultativas

Comparar ofertas

Prazo do empréstimo

TAEG

Spread

MTIC

A história acaba aqui? Não necessariamente...

Consulte opções de financiamento em vários bancos, para ampliar a escolha. Antes, memorize esta sigla: FINE. Significa Ficha de Informação Normalizada Europeia e tem de lhe ser entregue sempre que pedir uma simulação no banco. Inclui as informações essenciais para analisar e comparar propostas de crédito de vários bancos (ver embaixo). Tenha em mente que os encargos do crédito não se resumem ao pagamento da prestação. Na maioria dos casos, há lugar a comissões várias e seguros associados ao financiamento. Estes custos diferem entre instituições e há que analisá-los bem antes de tomar uma decisão. Uma boa forma de conhecer diferentes propostas do mercado é usar o simulador da Deco Proteste de crédito à habitação, em www.deco.proteste.pt/creditohabitacao . Basta indicar o valor do imóvel, quanto quer pedir (os bancos, por norma, emprestam até 90% do valor da casa) e o prazo de empréstimo.Não se fixe só no spread. Um crédito com o spread mais baixo não é necessariamente o mais barato. Se os restantes encargos associados ao financiamento forem muito elevados, o custo do empréstimo será mais alto. Pode acontecer que, por um spread mais alto, consiga seguros mais baixos, e assim pagar menos por mês. Consulte, uma vez mais, o simulador da Deco Proteste. Ao avaliar propostas, dê prioridade à TAEG e ao MTIC (ver em baixo).Procure que o crédito lhe pese o menos possível. Dê o máximo que conseguir de entrada, para ter margem de negociação, e opte por um prazo curto, em nome de uma fatura de juros mais leve.E - exercício crucial - viaje até ao futuro. Simule o impacto que uma eventual subida das taxas de juro de 1% ou 2% poderá ter na sua prestação. E reflita. Uma, duas, as vezes que forem necessárias. Esta relação é para a vida.Antes de assinar qualquer contrato de crédito, é fundamental que calcule a sua taxa de esforço. Este indicador traduz o peso dos empréstimos nos rendimentos do agregado. Se já tem uma simulação de crédito a habitação, some a prestação proposta às restantes prestações fixas que tem e divida o resultado pelo seu rendimento líquido mensal. No final, multiplique por 100. Encontrou a sua taxa de esforço. A bem da saúde financeira da família, o valor não deve ser superior a 35 por cento.Se pediu uma simulação de empréstimo a habitação, este documento tem de estar na sua mão. É na Ficha de Informação Normalizada Europeia (FINE) que encontra os dados de que precisa para analisar a proposta de crédito e compará-la com outras. A FINE tem de indicar elementos como a taxa anual nominal (TAN) aplicável ao empréstimo, a taxa anual de encargos efetiva global (TAEG), os custos associados ao crédito, o montante total imputado ao consumidor (MTIC), as vendas associadas facultativas (contratação de outros produtos em troca de condições de financiamento mais vantajosas), o prazo, a prestação e o quadro de reembolso, com previsões de subida da prestação.A taxa anual nominal (TAN) a aplicar ao crédito pode ser variável (a mais comum), fixa ou mista. Na maioria dos casos, a primeira e composta por spread (margem de lucro fixada pelo banco) e Euribor (componente variável da taxa de juro) somados entre si. A taxa fixa não sofre variações ao longo do empréstimo, mas tem o reverso de, historicamente e pelo menos no início do contrato, ser mais elevada do que a variável. Nos contratos com taxa mista, há um primeiro período em que a taxa é fixa, passando depois a variável.Pedir um crédito à habitação implica um rol de custos iniciais (comissões várias e impostos) e periódicos, como a comissão mensal de processamento da prestação e o encargo relativo a manutenção da conta à ordem associada ao crédito.Se optar por um crédito com taxa variável, vai ter a companhia da Euribor ao longo do empréstimo. E o indexante usado para a quase totalidade dos financiamentos bancários. E calculado diariamente e traduz a taxa de juro dos empréstimos que os bancos comerciais fazem entre si na Zona Euro. No decurso do contrato de crédito, o valor é revisto de forma periódica. Acautele, por isso, possíveis variações. Para cima, sobretudo. Estas terão reflexo na prestação a pagar.Para oferecerem condições de crédito mais vantajosas, os bancos exigem, muitas vezes, a contração dos seguros de vida e multirriscos-habitação na mesma instituição, entre outros produtos. Pode ou não valer a pena, consoante haja opções mais baratas no mercado. Peça sempre uma simulação sem as vendas associadas incluídas, para que possa fazer as contas.Não se fique pela proposta do seu banco. Vá à concorrência e peça várias simulações. Só pesquisando o mercado e comparando propostas saberá qual a que mais se adequa as suas necessidades e a sua situação financeira. Não se esqueça de que o crédito a habitação tem uma duração longa. Ou seja, pequenas diferenças na prestação mensal podem significar milhares de euros ao fim de 30 anos.É fácil cair na tentação de contratar o prazo mais alargado possível para poder ter uma prestação mais baixa. Mas, quanto maior o tempo de reembolso, mais demorada se torna a amortização de capital e mais juros o consumidor acaba por pagar. Há que equilibrar a prestação mais adequada ao orçamento da família com um período de empréstimo que não encareça muito o crédito. Peça simulações para diferentes prazos, de modo a perceber o impacto do tempo nas prestações, nos juros e nos outros encargos do empréstimo. Se necessário, pode começar com um prazo mais longo e, assim que possível, reduzi-lo de modo a suportar menos juros.Não caia no erro de olhar apenas para a prestação simulada. A taxa anual de encargos efetiva global (TAEG) é o instrumento mais rigoroso para comparar diferentes propostas de crédito. É o único indicador que reflete todos os custos do crédito, incluindo juros e comissões. A taxa anual nominal (TAN) só dá a conhecer o custo com os juros. E o spread não diz tudo: mesmo baixo, pode, em comparação com outros empréstimos, traduzir-se num crédito mais caro. Basta que os custos iniciais e mensais do financiamento sejam mais altos.É a componente fixa da taxa de juro e representa a margem de lucro do banco. Os spreads são livremente estipulados pelas instituições de crédito, mas não são aplicados cegamente. Há spreads mínimos e máximos. Para obter um spread mais reduzido, os bancos exigem, muitas vezes, a subscrição de seguros e de produtos bancários adicionais. Se o cliente der uma entrada robusta ou o valor do empréstimo for significativamente inferior ao valor do imóvel, também consegue, por norma, um spread mais baixo.É mais uma importante sigla a decorar. O montante total imputado ao consumidor (MTIC) corresponde ao valor global que o cliente terá de pagar ao banco durante o prazo do crédito. É a soma do valor do empréstimo com os custos associados ao financiamento (juros, comissões, impostos e outros encargos). O MTIC pode assustar, porque traduz, num número com muitos zeros, o quanto lhe vai custar, de facto, a sua casa nova. Ao comparar propostas, é também para aqui que deve dirigir a sua atenção.Contratado o crédito e comprada a casa nova, nada impede o consumidor de tentar renegociar as condições de financiamento ou de transferir o empréstimo para outro banco assim que o mercado se tornar mais favorável. Para quem contratou créditos à habitação nos anos em que a média dos spreads máximos atingiu valores elevados (mais de 6%, em 2013, por exemplo), é chegado o momento. Atualmente, os spreads médios variam entre 1,5% e 2 por cento. Se procura uma solução de crédito, saiba que a Deco Proteste negociou uma parceria, com condições especiais para subscritores da DECO PROTESTE. Informe-se em www.decomais.pt