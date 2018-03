PSI-20 arranca sessão em queda com maioria das cotadas no vermelho

A bolsa nacional está a negociar em queda esta sexta-feira, 23 de Março, pela segunda sessão consecutiva, com o PSI-20 a desvalorizar 0,69% para 5.336,24 pontos. Das 18 empresas que formam o principal índice nacional, 15 estão em queda, duas em alta e uma inalterada.





Lisboa acompanha desta forma a tendência negativa das principais praças europeias, depois de os mercados bolsistas da Ásia terem registado fortes perdas, superiores a 3%.