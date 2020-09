PSI-20 lidera quedas na Europa com maior perda em dois meses da Galp

novas condições para o serviço postal a partir de 1 de outubro.



O índice PSI-20 terminou a sessão com uma queda de 1,35% - a maior entre os congéneres europeus - para os 4.033,26 pontos, num dia em que a Galp Energia consumou a sua maior desvalorização dos últimos dois meses.A empresa liderada por Carlos Gomes da Silva acumulou uma desvalorização de 4,46% para os 7,758 euros por ação, pressionada pelos preços do petróleo.Por esta altura, o Brent cai 3,56% para os 40,92 dólares por barril, enquanto que o norte-americano WTI (West Texas Intermediate) perde 4,16% para os 38,91 dólares.A cair esteve também o Banco Comercial Português (-3,52%), depois do ganho robusto de ontem. O banco português negoceia agora nos 7,96 cêntimos por ação, novamente perto de mínimos históricos.No setor da pasta e do papel, a Altri e a Navigator assumiram quedas de 3,99% e de 1,21%, respetivamente.Em contraciclo estiveram os CTT, com um ganho de 0,20% para os 2.505 euros, num dia em que a empresa