Tecnológicas amparam quedas em Wall Street

As bolsas do outro lado do Atlântico prosseguiram o movimento baixista dos últimos dias, em antecipação de uma subida dos juros da Fed maior do que o inicialmente esperado. Só o Nasdaq conseguiu inverter para terreno positivo.



Os principais índices bolsistas dos EUA encerraram em terreno negativo, com a prudência a falar mais alto na véspera da decisão de política monetária da Reserva Federal. A exceção às quedas foi o Nasdaq, que beneficiou do bom momento das tecnológicas. Inicialmente apontava-se para um aumento de 50 pontos base dos juros diretores da Fed, mas agora crescem as apostas de que o banco central pode anunciar uma subida na ordem dos 75 pontos base – a acontecer, será o maior incremento desde 1994. O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,50% nesta sessão se terça-feira, para 30.364,83 pontos. Já o Standard & Poor's 500 perdeu 0,38% para 3.735,49 pontos. Desde ontem que o S&P 500 está em "bear market", com uma queda superior a 20% face ao seu máximo histórico, atingido em janeiro. Por seu lado, o tecnológico Nasdaq Composite conseguiu recuperar e terminou a somar 0,18%, fixando-se nos 10.828,34 pontos. As tecnológicas conseguiram recuperar ao fim do dia, numa sessão que se revelou uma vez mais bastante volátil. Esta retoma do setor tecnológico ajudou os restantes índices a reduzirem as perdas. A contribuir para a tendência positiva das cotadas das tecnologias esteve a Oracle, cujas estimativas para as suas contas anuais mostram que o esforço de transferir os clientes para a cloud está a ganhar dinâmica. Nos restantes mercados, a queda das obrigações do Tesouro a 10 anos prosseguiu, com os juros da dívida a dispararem para 3,456%, prolongando assim a pior derroocada das últimas décadas. As yields da dívida a 2 anos – que são mais sensíveis a mexidas iminentes da Fed – a atingirem o valor mais alto desde 2007.

