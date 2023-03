EDP propõe dividendos de 19 cêntimos por ação

A EDP vai propôr à Assembleia Geral de acionistas a distribuição de um dividendo de 0,19 cêntimos por ação, mantendo a remuneração que paga aos acionistas desde 2017. O valor pago é em "linha com o ano anterior", refere a EDP, na comunicação dos resultados feita à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).





"O Conselho de Administração Executivo irá propor à Assembleia Geral de Acionistas a distribuição de um dividendo relativo ao exercício de 2022, no valor de 0,19€ por ação,em linha com o ano anterior e com a política de dividendos estabelecida no plano estratégico 2021-2025", pode ler-se na nota.



No total, a empresa, que obteve 679 milhões de euros de lucro no ano passado - mais 3%, ou 22 milhões, do que em 2021 - vai pagar perto de 753,5 milhões em dividendos, voltando assim o valor do pagamento dos dividendos a ultrapassar o lucro registado.





Ao dividendo de 19 cêntimos corresponde um "dividend yield" de 4,04%, face à cotação de fecho na sessão desta quarta-feira (4,708 euros).

"A seca extrema registada em Portugal no período de 12 meses terminado a setembro de 2022 (ano hidrológico 2021/22, o 3º mais seco desde 1931) penalizou fortemente os resultados da EDP em 2022", justifica a empresa.

Apesar de ter fechado o ano com lucro, os resultados esta quarta-feira reportados pela EDP ficaram abaixo do esperado pelos analistas ouvidos pela Bloomberg, que apontavam para os 779,2 milhões.Notícia atualizada às 18h27