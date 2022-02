Está aberta a época de caça aos dividendos

Com a apresentação de contas a acelerar entre as cotadas do PSI-20, os investidores que queiram aproveitar os dividendos anuais têm de procurar a melhor estratégia. Os analistas explicam que nem sempre o valor a pagar é o melhor indicador para olhar nesta altura.

Está aberta a época de caça aos dividendos









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Está aberta a época de caça aos dividendos O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar