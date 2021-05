Navigator paga dividendo de 14 cêntimos a partir de 25 de maio

A produtora de pasta e papel começa a distribuir a remuneração acionista a partir de 25 de maio, com as ações a entrarem em ex-dividendo no dia 22.



... A The Navigator Company vai começar a pagar o dividendo ordinário ilíquido de 14 cêntimos a partir do dia 25 de maio, pelo que as ações da operada serão negociadas em bolsa sem conferirem direito a esta remuneração a partir de 22 de maio, anunciou a empresa em comunicado à CMVM. A Navigator habituou os acionistas a dividendos generosos, entregando habitualmente valores superiores ao lucro obtido. Este ano (e para já) é diferente, com a companhia de pasta e papel a cortar a remuneração em 50%, colocando o "payout" abaixo dos 100%. Ainda assim, a empresa continua a fazer parte do lote das cotadas nacionais com um "dividend yield" igual ou superior a 5%. Acresce que a Navigator também habituou os acionistas com remunerações fora da época regular através da distribuição de reservas. Ao dividendo de 0,14 euros corresponde um retorno de 4,39% tendo em conta a cotação a que a Navigator encerrou nesta quinta-feira (3,188 euros). Saber mais The Navigator Company bolsa

