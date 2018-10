5 coisas que precisa de saber para começar o dia

A EDP Renováveis anunciou que a produção de electricidade aumentou 4% até Setembro, com a América do Norte e o Brasil a justificarem este desempenho. O anúncio foi feito já após o fecho do mercado, pelo que as acções ainda não reflectiram os números.





Sonae em mínimos

A Sonae SGPS continua a acumular perdas e a renovar mínimos de Fevereiro de 2017. Em duas sessões as acções da holding que detém os hipermercados Continente deslizou mais de 7%, num período marcado pela queda superior a 40% do grupo espanhol Dia, depois de ter feito um "profit warning". As acções da Sonae têm oscilado à boleia da oferta pública de venda (OPV) da Sonae MC, cuja operação foi anulada na passada quinta-feira, devido às condições adversas do mercado, como explicou a empresa co-liderada por Paulo Azevedo e Ângelo Paupério.





A época de apresentação de resultados nos EUA está a "render". Ontem as bolsas dos EUA subiram mais de 2%, a reflectir os números positivos que foram apresentados por várias cotadas antes do arranque da sessão. Mas este ambiente manteve-se já após o fecho de Wall Street. A Netflix apresentou os números do terceiro trimestre, reportando mais subscritores do que os analistas previam e revendo em alta as perspectivas para os últimos três meses de 2018.

A Netflix aumentou o número de subscritores em 6,93 milhões, atingindo um total de 137,1 milhões. Além disso, a empresa prevê conquistar 9,4 milhões de novos subscritores em todo o mundo só neste último trimestre do ano, o que supera significativamente as previsões dos analistas consultados pela Bloomberg e que previam mais 7,18 milhões.



As minutas da última reunião da Reserva Federal (Fed) dos EUA serão conhecidas esta quarta-feira, com os investidores a tentarem perceber se os responsáveis pela política monetária dos EUA deixam pistas sobre o que vão fazer no futuro próximo, depois de este ano já terem aumentado por três vezes o preço do dinheiro. E depois de Donald Trump ter feito á duras críticas à política de juros seguida pela Fed.





A pouco e pouco o petróleo está a voltar a recuperar das perdas recentes. Nas últimas três sessões subiu, quase 1,5%, numa altura em que os investidores estão algo expectantes em relação às tensões geopolíticas que têm feito o petróleo subir. A última foi o caso do desaparecimento do colunista do Washington Post, que foi terá sido visto pela última vez a entrar no consulado da Arábia Saudita em Istambul. Algo que provocou uma reacção imediata dos EUA e fez disparar todos os "alarmes" entre os investidores. Entretanto o reino negou qualquer envolvimento no caso e a tensão aliviou. Ainda assim, as notícias que circulam não deixam que os receios de esvaneçam, o que tem mantido os preços do petróleo em terreno positivo.