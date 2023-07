Os EUA vão divulgar os dados sobre o Produto Interno Bruto (PIB) no segundo trimestre. Os economistas inquiridos pela Bloomberg esperam que o PIB do país tenha abrandado para 1,8%, depois de ter atingido 2% no primeiro trimestre. Além disso, ainda nos Estados Unidos, vão ser revelados os dados sobre o consumo no segundo trimestre, bem como as encomendas de bens duradouros e inventários dos grossistas, ambos relativos a junho.