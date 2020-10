Euronext compra bolsa italiana por 4,3 mil milhões

A Euronext vai comprar a bolsa de Itália por mais de 4 mil milhões de euros à London Stock Exchange (LSE), anunciaram esta sexta-feira as gestoras, que estavam em negociações exclusivas desde o mês passado.





A LSE vai vender toda a sua participação na Borsa Italiana por 4,3 mil milhões de euros em dinheiro, mais um valor adicional que reflita a geração de caixa até à conclusão do negócio, que avançou para responder às preocupações levantadas pelos reguladores europeus que estão a analisar a sua oferta de compra pela Refinitiv.





"Acreditamos que a venda do grupo Borsa Italiana contribuirá significativamente para resolver as preocupações de concorrência da UE", disse David Schwimmer, CEO da LSE.





Acrescentar a Borsa Italiana ao seu portefólio – que integra atualmente as bolsas de Amesterdão, Bruxelas, Dublin, Lisboa, Oslo e Paris - dará à Euronext cerca de um quarto de todas as ações negociadas na Europa e implica que 28 das 50 empresas do Euro Stoxx 50 estarão listadas nos seus mercados.





A gestora vai financiar o negócio com 1,8 mil milhões de euros de nova dívida e um aumento de capital de 2,4 mil milhões de euros, incluindo uma colocação privada de 700 milhões de euros com o Cassa Depositi e Prestiti e o Intesa SanPaolo, e uma oferta de direitos aos atuais acionistas.





A bolsa italiana é vista como um ativo estratégico em Itália sobretudo por causa da MTS, uma plataforma usada para negociar obrigações do governo, e que tem despertado o interessante de vários players, incluindo a Deutsche Boerse.O negócio entre a LSE e a Euronext deverá estar concluído no primeiro semestre de 2021.