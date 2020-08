Negócios com gestão e acionistas controlados

Fica agora preto no branco a obrigação de as cotadas terem um procedimento interno para os negócios com as chamadas partes relacionadas, ou seja, administradores e acionistas.

