Quem são os líderes tecnológicos europeus?

Quanto à distribuição geográfica, o país com maior peso é França, com 41 cotadas, seguido da Noruega, Países Baixos e Itália, cada um com 19 representantes.

Quem são os líderes tecnológicos europeus?









Para poder adicionar esta notícia aos seus favoritos deverá efectuar login. Caso não esteja registado no site do Negócios, efectue o seu registo gratuito.

Enviar o artigo: Quem são os líderes tecnológicos europeus? O meu email O meu nome Comentários Destinatários: (para vários endereços usar ; e espaço) Enviar