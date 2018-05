Warren Buffett: Não existe uma bolha em Wall Street

Confrontado com as vezes em que, no passado, intuiu a criação de uma bolha no mercado de acções norte-americano, Buffett não deixa dúvidas: "Esta não é uma dessas ocasiões", afirmou em entrevista à CNBC. "Se as obrigações apresentam taxas de 7%, que significa a 'morte' de quem possui dívida de longo prazo, as acções que se compram agora serão atractivas", disse o investidor, como explicação para os preços actuais dos títulos.





Warren mostra-se adverso à compra de dívida, avançando que se tivesse de decidir entre adquirir dívida a dez anos dos EUA ou acções das cotadas do S&P500, "não demoraria mais de um nano segundo a optar pelas acções". Adianta ainda que, considerando o longo-prazo, comprar e manter fundos indexados tem sido uma boa aposta.





As acções nos EUA têm atingido máximos históricos, o que tem motivado as preocupações dos investidores relativamente a uma possível bolha. Apesar das oscilações, o agregador S&P500 tem negociado perto de máximos históricos. Já os títulos do Tesouro norte-americano com maturidade a dez anos tocaram no passado mês de Abril a barreira psicológica dos 3% pela primeira vez desde 2014, estando agora a negociar a uma taxa de 2,9591%. Os responsáveis da Reserva Federal dos EUA vão fazer discursos esta segunda-feira, e os investidores vão estar atentos a possíveis pistas quanto ao aumento da taxa de inflação.