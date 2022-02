Arábia Saudita reafirma compromisso com Rússia na OPEP+

A OPEP+ reúne os 13 membros da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (OPEP), liderada pela Arábia Saudita, e 10 parceiros liderados pela Rússia."Durante o contacto também foi discutida a situação na Ucrânia e o impacto da crise nos mercados de energia e, a esse respeito, sua alteza o príncipe herdeiro sublinhou o desejo do reino de estabilizar e equilibrar os mercados de petróleo e o compromisso do reino com o acordo OPEP+", disse a agência oficial de imprensa saudita (SPA).Na quarta-feira realiza-se uma videoconferência os 23 membros do OPEP+ para discutirem um possível aumento na produção, poucos dias após a invasão da Ucrânia pela Rússia, que elevou o preço do petróleo acima de 100 dólares o barril.No início do mês, os 23 membros da aliança OPEP+ decidiram continuar a aumentar a produção em 400.000 barris de petróleo por dia em março, apesar da subida dos preços.