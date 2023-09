Explicador: O Peso da Autoeuropa no PIB

textoCom um volume de vendas no ano passado superior a 3,6 mil milhões de euros, a Autoeuropa representa cerca de 1,5% de toda a riqueza produzida pela economia portuguesa, ou seja, sensivelmente o mesmo valor do que todo o financiamento do Estado à economia em 2022. A importância da fábrica de Palmela é palpável também pelo peso que tem nas exportações: 4% do total no ano passado e até já foi mais nos anos anteriores.