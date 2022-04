Fotogaleria: Chinesa Aiways arranca atividade em Portugal

A marca chinesa Aiways, com sede em Xangai, acaba de iniciar a sua atividade no mercado nacional. Representada pelo grupo Astara, a marca assinala o arranque das suas operações com a comercialização do U5, um SUV 100% elétrico, disponível para venda a partir de junho.