Lightyear One, o carro solar de 150 mil euros

Os condutores europeus já podem encomendar o carro solar Lightyear One, que começará a ser entregue no final deste ano. Quem quiser desembolsar 150 mil euros poderá ficar com um dos 946 veículos da primeira série limitada.