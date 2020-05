Negócios TV Porsche 911 Turbo S - Inovações aerodinâmicas A carregar o vídeo ... Negócios TV Porsche 911 Turbo S - Inovações aerodinâmicas 0 0 Ler mais tarde 11:15

A aerodinâmica tem sido uma das peças-chave no desenvolvimento do icónico desportivo alemão Porsche 911, sobretudo desde que, em 1971, foi instalado o primeiro “spoiler” dianteiro no 911 S.