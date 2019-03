Negócios TV A análise do Banco de Portugal ao rumo da economia A carregar o vídeo ... Negócios TV A análise do Banco de Portugal ao rumo da economia 0 0 Ler mais tarde 14:27

O Banco de Portugal publicou uma análise à atual situação económica, bem como as suas projeções até 2021. A jornalista Margarida Peixoto ajuda a identificar as pistas deixadas pela instituição liderada por Carlos Costa que interessam às famílias, empresas, investidores e ainda para os funcionários públicos.