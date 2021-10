António Mendonça Mendes: “As tributações autónomas são um tema que temos de avaliar”

Não é no imediato, mas no caso das tributações autónomas há um caminho a percorrer idêntico ao do PEC, que agora foi extinto, disse o secretário de Estado Adjunto e dos Assuntos Fiscais em entrevista ao Negócios e à Antena 1.