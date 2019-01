Negócios TV Atum rabilho vendido por históricos 2,7 milhões no leilão de Ano Novo em Tóquio A carregar o vídeo ... Negócios TV Atum rabilho vendido por históricos 2,7 milhões no leilão de Ano Novo em Tóquio 3 0 Ler mais tarde 16:57

Um atum rabilho foi vendido no Japão por um preço recorde de 333,6 milhões de ienes (2,7 milhões de euros), no tradicional leilão de Ano Novo realizado no mercado de peixe de Tóquio, o maior do mundo.