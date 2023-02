Brexit: Sunak "encantado" com o acordo sobre o protocolo da Irlanda do Norte

O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, afirmou hoje que, mais do que “muito satisfeito”, está “encantado” com o acordo alcançado com a União Europeia (UE) para melhorar o protocolo do Brexit para a Irlanda do Norte. Sunak fez um discurso e respondeu a perguntas de trabalhadores de uma fábrica da Coca-Cola perto de Belfast, perante quem defendeu a reforma anunciada na segunda-feira com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen.