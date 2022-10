Crise/energia: Costa “perplexo” com críticas do PSD ao acordo com Espanha e França sobre interconexões

O primeiro-ministro manifestou-se hoje perplexo com as críticas do PSD ao princípio de acordo entre Portugal, Espanha e França para as interconexões energéticas europeias e acusou o dirigente social-democrata Paulo Rangel de nada perceber do assunto.