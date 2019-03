Negócios TV Jerónimo avisa Costa sobre "otimismo excessivo que pode dar lugar à desilusão" A carregar o vídeo ... Negócios TV Jerónimo avisa Costa sobre "otimismo excessivo que pode dar lugar à desilusão" 1 0 Ler mais tarde 18:13

O secretário-geral do PCP alertou hoje o primeiro-ministro sobre o "otimismo excessivo" em relação à evolução da economia portuguesa, "que pode dar lugar à desilusão", no debate parlamentar quinzenal com o chefe do Governo.