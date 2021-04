Ministro garante que toda a informação sobre reformas do PRR será divulgada este fim de semana

O ministro do Planeamento, em entrevista à Antena1 e ao Jornal de Negócios, admite que do extenso leque de 1700 metas e indicadores do PRR, foi decidido juntamente com Bruxelas divulgar apenas 300. As restantes 1400 que não foram publicadas "porque ainda não se sabe o destino delas" vão ser divulgadas este fim de semana.