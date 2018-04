Negócios TV O que muda nos impostos sobre os rendimentos prediais A carregar o vídeo ... Negócios TV O que muda nos impostos sobre os rendimentos prediais 1 0 Ler mais tarde 15:05

O Governo anunciou reduções de impostos sobre os rendimentos prediais de contratos de arrendamento de longa duração como forma de tentar combater a precariedade, ou seja, os contratos cada vez mais curtos que têm vindo a ser praticados. Filomena Lança, redactora principal do Negócios, faz as contas aos ganhos possíveis e passa em revista as dúvidas de senhorios e inquilinos.