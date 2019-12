Negócios TV Processo de recrutamento de mil técnicos superiores concluído até final de março A carregar o vídeo ... Negócios TV Processo de recrutamento de mil técnicos superiores concluído até final de março 1 0 Ler mais tarde 13:57

O processo de recrutamento centralizado de mil técnicos superiores deverá estar concluído até ao final do primeiro trimestre do próximo ano, disse hoje a ministra da Modernização do Estado e da Administração Pública, Alexandra Leitão.