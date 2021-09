PSI-20 abre no verde com BCP a valorizar 2,75%

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão em alta, a valorizar 0,69%, em linha com as praça europeias. A subida de 2,75% do BCP no arranque está a dar força ao índice. Os mercados europeus vão estar a digerir as decisões da Reserva Federal dos EUA.