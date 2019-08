Negócios TV Quase 500 postos sem combustíveis mas situação está normal A carregar o vídeo ... Negócios TV Quase 500 postos sem combustíveis mas situação está normal 0 0 Ler mais tarde 18:12

Quase 500 postos estão hoje sem combustíveis, no primeiro dia de greve dos motoristas de matérias perigosas, mas a situação está a decorrer com normalidade, registando-se, no entanto, acusações entre a associação de empresas e sindicato.