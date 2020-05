Negócios TV Restaurantes reabrem com “todas as condições” de segurança A carregar o vídeo ... Negócios TV Restaurantes reabrem com “todas as condições” de segurança 0 0 Ler mais tarde 10:36

Os restaurantes reabrem hoje ao público com fortes restrições devido à pandemia da covid-19, mas os proprietários dos estabelecimentos garantem que “estão criadas todas as condições” e vai haver segurança, se todos cumprirem as regras.