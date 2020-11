Salvador de Mello: "Vacina pode não chegar tão depressa quanto gostaríamos"

Salvador de Mello reconhece que houve nos últimos dias "notícias muito positivas" sobre as vacinas mas aconselha que "uma boa gestão de expectativas". Ainda há passos a correr e o risco da vacina demorar mais do que gostaríamos existe". "Seria muito bom que no primeiro semestre de 2021 começasse a haver vacinas disponíveis mas seguramente não será ainda alargada a toda a população", prevê.