Tendência para criar novos departamentos jurídicos

Perspetivas do Guia do Mercado Laboral da Hays apontam para que o recrutamento deste ano no setor legal tenha sido semelhante ao de 2018.

A Hays elabora anualmente um guia de tendências de emprego e salários, cujo objetivo é compreender melhor o mercado de trabalho qualificado em Portugal. Este barómetro do mercado de trabalho analisa diversas áreas, sendo uma delas o setor legal. Na edição do Guia do Mercado Laboral 2019, avançaram-se as perspetivas do setor para este ano e concluiu-se que, de um modo geral, deveria verificar-se uma continuidade nas tendências de recrutamento de 2018. A entrada de inúmeras novas empresas em Portugal no ano passado deverá traduzir-se numa tendência de criação de novos departamentos jurídicos em 2019, ou de contratação de in-house lawyers para gerir a área jurídica dessas novas estruturas, podia ler-se no documento.

Em relação às sociedades de advogados, as áreas com maior dinamismo ao longo deste ano serão as de imobiliário e TMT, previa o Guia, avançando: neste último caso, a tendência deve-se às alterações trazidas pelo RGDP e o constante crescimento da regulação relativa aos direitos de propriedade intelectual e privacidade.

Por outro lado, a crescente importância de atualizações, tanto tecnológicas como regulatórias, deverá gerar cada vez maior procura por candidatos que tenham formação e bons conhecimentos nestas áreas.

A nível salarial, o setor deverá manter a tendência ascendente, devido à crescente procura por perfis jurídicos e à competitividade atual do mercado. Tal como nos restantes setores de atuação, também o de legal deverá apostar mais em benefícios como forma de atração e retenção de talento, podia ler-se.

Marta Fadigas, responsável de Serviços Jurídicos | Compliance | DPO RCI Bank & Services explica no documento que o dinamismo do mercado laboral na área jurídica foi "impulsionado pelas novidades legislativas publicadas em 2018". "As empresas tornaram-se mais conscientes quanto aos impactos de temas regulatórios e de compliance, como sejam a proteção de dados ou a prevenção de branqueamento de capitais e financiamento ao terrorismo".

O perfil de contratação que está a ser procurado para a função jurídica assenta, "não só, nos conhecimentos puramente legais, mas também na presença de uma visão de negócio em que as competências e as aptidões que acompanham a era digital e tecnológica que atravessamos podem marcar a diferença". "Esta será, certamente, uma tendência para os próximos tempos".

No ano passado

No que diz respeito a 2018, o documento fala numa época positiva para o setor legal, destacando-se a criação de departamentos jurídicos e o maior volume de contratações das sociedades de advogados. Na base desta tendência esteve, sobretudo, o novo RGPD – Regulamento Geral sobre a Proteção de Dados e o crescimento do mercado imobiliário. Com o reflexo do pós-crise e do crescimento económico, muitas empresas apostaram ainda na criação de departamentos jurídicos.

Porém, o fator que mais marcou o setor legal em 2018 foi, sem dúvida, a entrada em vigor do novo RGPD. Dada a necessidade de conformidade com as novas regras, foram muitas as empresas que integraram profissionais com conhecimentos especializados nesta área ou, em alternativa, recorreram a sociedades de advogados, que por sua vez tiveram de reforçar igualmente as suas equipas para dar resposta a este aumento de solicitações.

Por outro lado, o crescimento do mercado imobiliário e a consequente atualização da legislação tiveram um efeito semelhante ao do RGPD no mercado do setor legal, uma vez que foi necessário investir na contratação de advogados com conhecimentos na área e no crescimento de departamentos do imobiliário.

No Guia, pode ler-se que, no seguimento da introdução da nova lei de proteção de dados, houve em 2018 uma maior procura de profissionais para a função de Data Protection Officer, mas também de advogado associado – TMT para sociedades de advogados.

O perfil de advogado associado – imobiliário foi também bastante requisitado, sobretudo para sociedades de advogados, para dar resposta às necessidades dos clientes. Também os perfis de advogado associado para a área fiscal foram solicitados pelos empregadores, devido às atualizações mais recentes e à falta de advogados especialistas nesta área.